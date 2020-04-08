ليبيا تعلن عن تسجيل حالتين جديدتين مصابة بفيروس كورونا

وكالات

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المركز، في بيان له، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس تسلم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس، ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس اليوم.

ولفت البيان إلى أن مستشفى الكويفية في بنغازى أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.

وأشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشى فيروس كورونا، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوزت مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

في المقابل تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص، وتعتبر الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر الدول تضررا بالفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في مصر من الحديث عن فيروس كورونا أمام الأطفال طوال الوقت، خوفا من نقل الخوف والقلق إليهم، مع ضرورة الاستماع لهم وأخبارهم بأنكم تحبونهم.