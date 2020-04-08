كنيسة الروم الأرثوذكس: 200 ألف جنيه تبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة أزمة كورونا

كتبت سارة علام

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الأربعاء، أن اللجنة المصغرة للمجمع المقدس للكنيسة والمكونة من خمسة مطارنة مصر "طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد"، قد اجتمعت برئاسة البابا ثيودروس بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر سائر افريقيا؛ لبحث ترتيبات الخدمات فى الكنائس خلال أسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها: بمبادرة من البابا ثيودروس، قررنا التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات لمكافحة الفيروس التاجي Covid-19، لرعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية على أن يودع هذا المبلغ غدًا في حساب الصندوق معتبرا إن هذا التبرع وإن كان صغيرا إنما يمثل تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.

وأكد بابا الروم الأرثوذكس:\كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وافريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن لجنة سكرتارية المجمع المقدس اجتمعت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19

وذكر بيان الكنيسة: في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث أن الكنيسة هي جزءًا أساسيًّا من المجتمع، وتسعي دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها علي سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة الآتي:

1- استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.

2- تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

3- التأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

4- إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع.

5- استمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

6- تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.

7- توجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.

8- استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.

9- مشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.

10 - تناشد الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.