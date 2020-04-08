فيديو.. سيولة مرورية بمنطقة العباسية اتجاه رمسيس ووسط البلد

سيولة مرورية وانتظام فى الحركة شهدتها الطرق فى منطقة العباسية فى الاتجاه المؤدى إلى رمسيس ووسط البلد، حيث شهد الطريق من ميدان العباسية وحتى رمسيس انتظام فى حركة المرور دون زحام ، فيما تظهر كثافات للسيارات قليلة ما بين غمرة ورمسيس.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، وظهرت كثافات متقطعة أعلى الطريق الدائرى للقادم من الوراق اتجاه المريوطية والعكس.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.