فض تجمعات الأسواق بسمالوط ورفع 110 أطنان قمامة فى أبو قرقاص بالمنيا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

فضت الوحدة المحلية بمركز سمالوط شمال المنيا، اليوم الأربعاء، الأسواق والتجمعات، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الحملة من فض أحد الأسواق بمدينة سمالوط ومطاردة الباعة الجائلين، كما تواصل الوحدة المحلية أعمال رش الشوارع وتطهيرها بمدينة حيث تم المرور على أغلب شوارع أحياء المدينة ورشها وذلك بتوجيه من المهندس أحمد جمال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط ضمن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات من الشوارع وتسويتها بالجليدر بحى جنوب وصيانة وتركيب كشافات بالشوارع، كما تم رش وتطهير مستشفى جراحات اليوم الواحد بعرب الزينة .

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات للتصدي، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استردت حوالى 346 فدانا، حيث استردت الوحدة المحلية لمركز المنيا خلال تلك الحملات 151 فدان بالطريق الصحراوى الشرقى، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز مغاغة فى استرداد 50 فدان املاك دوله بالصحراوى الشرقي.

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدى بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد قاد حملة مكبرة، نجحت فى استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة.

وعلى جانب آخر، تفقد العقيد محمد صلاح ابو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع 30 طن مخلفات صلبة وأتربة ورفع 80 طن قمامة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية على ضرورة الاهتمام بالنظافة بالمدينة ورفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة ابوقرقاص .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، من خلال الوحدة المحلية بقرية شلقام من ازالة حالة تعدى بناء على ارض زراعية بقرية ابطوجة التابعة للوحدة المحليه لقرية شلقام .

فيما قامت إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالوحدة المحلية لسحب وشفط مياه الصرف الصحى والقضاء على طفح مياه الصرف بشارع العربى بطريق صندفا

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث منعت الوحدة المحلية لمركز العدوة إقامة سويقة المدينة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى متابعة صرف المعاشات بدائرة المركز، بهدف منع الازدحام او التجمعات أمام مكاتب البريد، بالإضافة إلى رش وتعقيم جميع المدارس ومكاتب البريد التى يتم بها صرف المعاشات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بحملة نظافة وتعقيم وتطهير محطة السكة الحديد، والتأمينات، والسنترال، ومجمع المصالح، وماكينات الصرف، وتم ورفع جميع نقاط القمامة من شوارع وأحياء المدينة، وفى مركز أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة وصيانة لأعمدة الانارة، وفى مركز بنى مزار تم تنفيذ حملة تطهير بالمدينة، وصيانة ورفع كفاءة الطرق بقرية الناصرية.