غلق وتشميع 3 محلات تجارية خرقت حظر التجول فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أغلقت حملة متابعة قادها نائب محافظ بني سويف بلال حبش، 3 محلات خالفت قرار مجلس الوزراء وخرقت حظر التجوال بمركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بحظر انتقال المواطنين بعد السابعة مساءً، وقرارات غلق المحال العامة والأنشطة التجارية بعد الساعة الخامسة، باستثناء بعض المحال للتخفيف على المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة التى ترأسها نائب محافظ بني سويف وضمت ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ونوابه، والقيادات الأمنية بمركز الشرطة، تفقدت مدخل مدينة سمسطا من الجهة الغربية، مرورا بشارع 26 يوليو ثم شارع الجلاء وشارع إسعد حتى ديوان عام الوحدة المحلية بشارع الشعراوي، بمدينة سمسطا، علاوة على قرية مازورة دائرة المركز والتي لاحظت عثرت على محال مفتوحة في ساعات حظر التجول، وأغلقتها بالشمع الأحمر غلقا كاملا، وحررت المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة.

وأكد بلال حبش أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بنى سويف تجري المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة تضم قيادات المحافظة ومسؤولي الوحدات المحلية، وتنفذ هذه الجولات بالتوازى وفى وقت واحد، للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، لافتا إلى استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق الوحدة المحلية بالمدن وقرى المركز، مع التواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.