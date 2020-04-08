اليوم السابع
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عميد طب بنها: مد المستشفى الجامعى بكمامات لمواجهة أزمة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:00 ص
عميد طب بنها: مد المستشفى الجامعى بكمامات لمواجهة أزمة كورونا الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، وعميد كلية الطب بجامعة بنها، أن جامعة بنها أمدت مستشفى بنها الجامعى بكمامات من تصنيعها، ويتم تعقيمها داخل مستشفى بنها الجامعى، ليتم استخدامهم على الفور .

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أن الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع، أشرفت على معايير الجودة والمواصفات القياسية التى تم تصنيع بها تلك الكمامات بكلية التربية النوعية بالجامعة، مشيرا إلى أن تلك الكمية هى دفعة أولى من باكورة أنتاج الجامعة لتغطية أحتياجات المستشفيات الجامعية من الكمامات .

وفى سياق آخر أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعى، أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تم انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل، وعلى الفور تم مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وتم اختيار كلا من الأطباء ابراهيم عزت،وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابى، وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء احمد صلاح، واحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة، وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها، والتى خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأن مستشفى بنها الجامعى اتخذت كافة الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تعقيم كافة الأقسام والمترددين على المستشفى، بجانب إلغاء الزيارات للمرضى المحجوزين بالمستشفى حرصا على سلامتهم بجانب تقليل اعداد المترددين من المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعى، بجانب تعقيمهم قبل توقيع الكشف الطبى عليهم وزيادة مواعيد العيادات الخارجية بجميع التخصصات منعا للتكدسات والازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساهمة أجهزة الدولة فى اجرائتها الاحترازية التى تتبعها من أجل مجابهة الكورونا .

 

 


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