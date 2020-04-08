طوكيو (أ ش أ)

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو رقما قياسيا فى حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 144 اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الوزراء شينزو آبى حالة الطوارئ فى محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بالفيروس فى العاصمة طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى .

وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية أن هذا الرقم يمثل أول زيادة في معدل الاصابات اليومية فى طوكيو منذ ثلاثة أيام ويأتي بعد الزيادة القياسية في عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي البالغة 143 حالة. ووفقًا لبيانات حكومة العاصمة طوكيو، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في العاصمة إلى 1339 حالة بعد تسجيل الإصابات الأخيرة.

وفى إعلان حالة الطوارئ أمس، دعا آبي الشعب إلى تقليل الاتصال بين الأشخاص بنسبة 70 إلى 80 في المئة لمدة شهر، في محاولة لخفض معدل الإصابة في غضون أسبوعين على أمل انخفاض تدريجي.

وكان مسؤول بوزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن طوكيو ستتعهد الأسبوع المقبل بتقديم مساهمة لصندوق ائتمانى تابع لصندوق النقد الدولى يتيح تخفيفا لأعباء ديون الدول منخفضة الدخل والمتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، وهو مطلع بشكل مباشر على الأمر لكنه اشترط عدم نشر هويته، أن وزير المالية تارو آسو سيقدم التعهد، مع مساهمات أخرى، خلال إحدى اجتماعات صندوق النقد الدولي والقادة الماليين بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الأسبوع المقبل.

وتابع قائلا أن العمل على إتمام الخطة، بما في ذلك المبلغ الذي ستتعهد به البلاد، لا يزال جاريا. وستعقد اجتماعات الصندوق والقادة الماليين عن بعد بسبب وباء فيروس كورونا.

يقدم الصندوق الائتمائى المخصص لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون منحا للدول المؤهلة لتخفيف أعباء خدمة ديونها لصندوق النقد الدولى. وقال المقرض الدولى إن هذا التسهيل كان فعالا بالأخص خلال تفشى فيروس إيبولا فى عام 2014.

ويسعى صندوق النقد لتعزيز الأموال المتاحة بالصندوق الاتئمانى من نحو 200 مليون دولار إلى مليار دولار، بمساعدة المانحين.