وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية أن هذا الرقم يمثل أول زيادة في معدل الاصابات اليومية فى طوكيو منذ ثلاثة أيام ويأتي بعد الزيادة القياسية في عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي البالغة 143 حالة.

ووفقًا لبيانات حكومة العاصمة طوكيو، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في العاصمة إلى 1339 حالة بعد تسجيل الإصابات الأخيرة.
وفى إعلان حالة الطوارئ أمس، دعا آبي الشعب إلى تقليل الاتصال بين الأشخاص بنسبة 70 إلى 80 في المئة لمدة شهر، في محاولة لخفض معدل الإصابة في غضون أسبوعين على أمل انخفاض تدريجي.