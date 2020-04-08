اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:46 م
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طعن عراقى على يد ألمانى حتى الموت فى ولاية ساكسونيا شمال غربى ألمانيا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:30 م
طعن عراقى على يد ألمانى حتى الموت فى ولاية ساكسونيا شمال غربى ألمانيا عناصر من الشرطة الالمانية
برلين أ ش أ

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أعلنت الشرطة فى ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مراهقا عراقى الجنسية فى الخامسة عشرة من عمره كان يقود دراجة فى شوارع مدينة تسيله، شمال غربى البلاد، تعرض لهجوم من قبل مواطن ألمانى قام بطعنه حتى الموت، وطبقا للإذاعة الألمانية، لم يكن للمهاجم الذى يبلغ من العمر ٢٩ عاما أى علاقة مسبقة بالقتيل أو دوافع لقتله.

وأضافت الإذاعة أن المارة تمكنوا من السيطرة على المهاجم، واعتقلته الشرطة بتهمة القتل مع اشتباه بوجود دوافع عنصرية، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضى التحقيقات فى وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن الحوادث العنصرية تصدرت الصحف الألمانية حيث تعرضت فتاتان سورياتان فى قلب العاصمة الألمانية فى فبراير الماضى لإهانات لفظية عنصرية فى الشارع العام فى حى مارزان حيث قام مجهول بلكم الشابتين السوريتين (15 و16 عاما) فى وجههما بعد أن وجه لهما شتائم عنصرية. وبعدها، تم نقل المراهقتين للمستشفى حيث حصلتا على العلاجات الأولية، فيما فر المهاجم بسرعة متواريا عن الأنظار فى رواق للتسوق.

 


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