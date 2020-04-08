اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طبيبة مغربية: لا دليل على أن الحوامل أكثر إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:23 م
طبيبة مغربية: لا دليل على أن الحوامل أكثر إصابة بفيروس كورونا انتشار فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نزهة الدغوغى، رئيسة مصلحة حماية صحة الأم بمديرية السكان بوزارة الصحة المغربية، أن المرأة الحامل معرضة للأمراض التنفسية والالتهاب الحاد عموما، ومناعتها منخفضة، ناهيك عن ارتفاع حاجتها إلى الأوكسجين؛ لكن لا يوجد أى دليل على أن الحوامل أكثر إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع غيرهن.

وشددت المتحدثة في وزارة الصحة المغربية على أنه إلى حد الساعة لا يوجد دليل على وجود انتقال عمودي للمرض من المرأة الحامل إلى جنينها، كما لا يوجد دليل على تسببه في إجهاض الجنين أو إحداث تشوهات خلقية عليه، إلا أنه يجب الالتزام بالوقاية.

وأوضحت نزهة الدغوغي أن أعراض المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا لا تختلف عن أعراض كافة المصابين، مشيرة إلى أن الوفيات والإصابات عامة مرتفعة في صفوف الرجال أكثر من النساء؛ في حين توجد عدة فرضيات لتفسير هذا الارتفاع، منها ما هو هرموني.

وقالت الدكتورة إنه على الحوامل تتبع حملهن بشكل عاد درءا لأي تطورات سلبية، مع أخذ الحذر اللازم حتى لا يصبن بالعدوى، واتباع كل وسائل الوقاية مع احترام القواعد العامة المنصوص عليها.

وأشارت المسئولة إلى أنه في حالة ظهور الأعراض على المرأة الحامل الإسراع في الاتصال بالأرقام المخصصة للمصابين، والالتزام بحجر صحي ذي جودة، متحدثة عن وجود بؤر عائلية داخل المنازل، وهو ما يفرض التزام مسافة الأمان حتى داخل البيت وتنظيفه باستمرار وتنظيف الأسطح، مع استعمال الكمامات عند الخروج.

وقالت الدغوغي: "ما نملكه ضد هذا الوباء هو الوقاية، وبالتالي يجب الحد من التنقلات؛ فكلنا مسؤولون للتصدي للحالة الوبائية والانتصار عليها".

وسبق أن أكدت دراسة حديثة أن الفيروس لا ينتقل من الأم إلى الجنين، أو المولود حديث الولادة. واعتمد فريق البحث في نتائج دراسته المنشورة على "ذا لانسيت" على تحليل عينات مأخوذة من 9 سيدات حوامل أصبن بالفيروس في الفترة ما بين 36 إلى 39 أسبوعًا من الحمل، وكُنَّ قد نُقِلنَ إلى مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان، بؤرة انتشار "كورونا" في الصين بين يومي 20 و31 يناير 2020.

وعندما أنجبت الأمهات أطفالهن التسعة عن طريق ولادات قيصرية، لم يلحظ الأطباء ظهور أي أعراض للمرض على المواليد؛ فانتهت نتائج الفريق البحثي بشكل مبدئي إلى أن "كوفيد 19" لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.


المغرب

اخبار المغرب

الصحه المغربيه

وزاره الصحه المغربيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة