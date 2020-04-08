طائفة الكلدان: ممارسة سر مسحة المرضى بالمنازل وصلوات فردية بالكنيسة

كتبت سارة علام

أعلن الأب بولس ساتى مدبر طائفة الكلدان فى مصر استمرار غلق الكنيسة فى صلوات عيد القيامة، الذى يحل الأحد المقبل بالنسبة للكنائس التى تحتفل بالتقويم الغربى، مؤكدا على الاكتفاء بفتح الكنائس بشكل محدود أمام الصلوات الفردية والقيام بسر مسحة المرضى فى البيوت.

وأعلنت الكنيسة الكلدانية تبرعها لصندوق تحيا مصر بمبلغ ربع مليون جنيه، لدعم الدولة والشعب فى مواجهة أزمة كورونا.

بينما أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الأربعاء، أن اللجنة المصغرة للمجمع المقدس للكنيسة والمكونة من خمسة مطارنة مصر "طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد"، قد اجتمعت برئاسة البابا ثيودروس بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر سائر افريقيا؛ لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال أسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها: بمبادرة من البابا ثيودروس، قررنا التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات لمكافحة الفيروس التاجي Covid-19، لرعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية على أن يودع هذا المبلغ غدًا في حساب الصندوق معتبرا إن هذا التبرع وإن كان صغيرا إنما يمثل تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.

وأكد بابا الروم الأرثوذكس:كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وافريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن لجنة سكرتارية المجمع المقدس اجتمعت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19

وذكر بيان الكنيسة: في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث أن الكنيسة هي جزءًا أساسيًّا من المجتمع، وتسعي دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها علي سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة الآتي: استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.