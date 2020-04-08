ضبط 48 قضية تموينية من بينها 38 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن وقادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية من بينها ضبط محمد ح م ا 37 سنة مدير مسئول مخزن دقيقويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير تم ضبط " 38 " طن دقيق فاخر.

وتم ضبط حاتم ع م ع 38 سنة مدير مسئول صيدلية ويقيم دائرة مركز طما لقيامه بتخزين كمية من الكمامات بقصد الامتناع عن بيعها وحجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط "296 " كمامة.

كما تم ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 9 " قضاياعدم الإعلان عن الأسعار وقضايا" 5 " قضية عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 4 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.