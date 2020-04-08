ضبط واحتجاز آلاف المركبات التى تنتهك حظر التجول بالأردن

رويترز

فى قطعة أرض كبيرة خالية بالعاصمة الأردنية عمان، تصطف آلاف السيارات على مقربة من بعضها، وكلها مركبات صودرت من أشخاص انتهكوا حظر التجول الذى تفرضه الحكومة منذ أسبوعين للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المملكة ارتفاعا فى عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ أوائل الشهر الماضى، ولديها الآن ما إجماليه 353 حالة إصابة و6 حالات وفاة.

وأعلنت الحكومة حظر التجول بعد أن أصدر الملك عبد الله قانون طوارئ يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز سلطات واسعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.

وقال العميد سالم الشماسين، مدير إدارة السير (المرور)، إنه تم حجز أكثر من 6 آلاف مركبة منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ الذى سيستمر حتى نهاية الأزمة. وطلب تعاون المواطنين، مضيفا أن هذه الإجراءات قائمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف "منذ بداية تطبيق أمر الدفع، ولغاية اللحظة، ما يقارب 6700 مركبة تم حجزها كانت جميعها مخالفة لتطبيق أمر الدفاع، وبالتالى تم اتخاد الاجراءات القانونية بحقها وحجزها بالساحات المعدة مسبقا لذلك".

وانتشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة فى أنحاء المملكة الأردنية، كما مُنعت التنقلات بين المحافظات والعاصمة.

وبررت الحكومة صرامة إجراءات العزل العام بقولها إن كثيرا من الناس استخفوا بالدعوات التي تطالبهم بالبقاء في منازلهم، مخاطرين بانتشار سريع للفيروس المسبب لمرض كورونا.