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صور .. 7 متعافين من فيروس كورونا يغادرون مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:49 ص
صور .. 7 متعافين من فيروس كورونا يغادرون مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد أطباء مستشفى تمى الأمديد مع الحالات المعافية من فيروس كورونا
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا، وجميعهم من محافظة دمياط ، وذلك بعد تلقيهم العلاج بمستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد وشفائهم شفاءاً تاماً وتحسن حالتهم ، وخروج نتائج التحاليل لهم بالسلبية .

وأشار مكى إلى أنه يتوالى خروج الباقين بعد تحسن حالتهم الصحية واستجابتهم للعلاج ، وتقدم بالتهنئه لكل من شارك فى هذا العمل العظيم من جموع القطاعات ، كما قدم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى ، على ما قدموه ، وكذلك الاسعاف المصرى والدور الوطنى الذى يقدمه الجميع ، من أجل عبور تلك الازمة العالمية .


يذكر بأنه أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، خروج جميع الحالات المحجوزة من الدقهليه بمستشفى العزل الصحى بالاسماعيلة، وهى الحالة رقم 12 والاخيرة بقرية السماحية و ابو رجيلة من أبناء مركز بلقاس .

 و تقدم مكى بالشكر لاهالى مركز بلقاس للالتزام بتطبيق تعليمات وزارة الصحة،. والتى كان لها الأثر الأكبر فى أن تصبح مدينة بلقاس وقراها نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية .

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد .

وقد أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وفاة اول حالة إصابة بفيروس الكورونا، داخل مستشفى العزل بتمى الامديد بمحافظة الدقهلية، وكشف الدكتور وكيل الوزارة بأن الحالة المتوفية لسيدة من محافظة دمياط تبلغ من العمر 65 سنة، وقد كشفت التحاليل إيجابية الحالة وتم نقله الى العزل منذ ثلاثة أيام، وقد تم الاتصال باسرتها لاستلامها استعدادا لدفنها، وقد تم إتخاذ كل الإجراءات الصحية مع الجثمان .

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أطباء مستشفى تمى الامديد

 

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أطباء مستشفى تمى الأمديد مع الحالات المعافية من فيروس كورونا

 

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أطباء مستشفى تمى الأمديد مع الحالات المعافية من فيروس كورونا

 

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أطباء وتمريض مستشفى تمى الامديد

 

 


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