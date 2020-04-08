صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال التطهير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار "كورونا"

مطروح - حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لرؤساء المدن بالمحافظة بالاستمرار في متابعة وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي، خاصة بمداخل المدن وعلى الطريق الدولي الساحلي، مع استمرار أعمال الرش والتطهير، مع الكشف على دراجات الحرارة للمواطنين القادمين من خارج المدن.

وأكد اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، على استمرار أعمال الكشف الحراري بمدخل المدينة، للاطمئنان على سلامة القادمين إلى المدينة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرش والتطهير للسيارات، وكذلك محطة قطار مرسي مطروح، حيث يتم تطهير الأرصفة ومبنى المحطة.

وأشار اللواء هانى يوسف رئيس مركز و مدينة الضبعة، إلى استمرار الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجات حرارة المواطنين، عند مداخل مدن المحافظة، خاصة علي الطريق الدولي وبمدخل المدينة، مع استمرار أعمال قياس درجات الحرارة والاطمئنان على جميع المواطنين القادمين إلى مطروح من المحافظات الأخرى.

كما يقوم مركز ومدينة سيوة، بمتابعة أعمال الكشف الحراري، بمدخل المدينة للاطمئنان والتأكد من سلامة القادمين إلى الواحة.

كما يتم تكثيف الجهود، في جميع مداخل المحافظة، خاصة في مدن الحمام والعلمين والضبعة والسلوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، لإجراء الكشف الحراري بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير لجميع السيارات القادمة من خارج المحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة المتابعة المستمرة، لأعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا، ولتطبيق الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورنا والحد من انتشاره، ومعالجة الآثار السلبية لتطبيق هذه الإجراءات للتخفيف عن المواطنين وحمايتهم.



اعمال تطهير محطة قطار مطروح



تطهير السياراتبمداخل مطروح



تطهير ورش محطة قطار مطروح يوميا



رش وتطهير السيارات بمدخل مرسى مطروح