اليوم السابع
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صور.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:52 م
صور.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات
كتب على عبد الرحمن

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قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حملة مكبرة في المحافظة لاسترداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية صور وفيديو للحملة التي قادها محافظ المنيا بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وقال مدبولي: لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً في الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة (1)
 

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة (2)
 

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة (3)
 

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة (4)
 

التنمية المحلية

ازاله تعديات على الاراضى

استرداد أملاك الدولة

اخبار مصر

كورونا

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