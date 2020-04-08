صور.. محافظة أسيوط تسترد أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

كتب على عبد الرحمن

واصلت المحافظات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة التنمية المحلية فيديو لجهود محافظة أسيوط على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والإزالة الفورية لأى تعديات، أو محاولات التعدى على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات، مشيرا إلى أنه طالب المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة.

كما طالب شعراوى المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفى ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وشدد شعراوى على ضرورة التنبية على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد اليومى من عدم التعدى على أى من هذه الأراضى سواء بالزراعة أو بإقامة مبانى عليها.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

وشدد شعراوى على أن الإزالات لابد أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين وتطبيق دولة القانون والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمخالفات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع فى تنفيذ إزالة التعديات.