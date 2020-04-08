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صور.. قيادات الأقصر يتابعون حظر التجوال وقرار برفع 34 عربة خضر مخالفة بالشوارع

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:01 ص
صور.. قيادات الأقصر يتابعون حظر التجوال وقرار برفع 34 عربة خضر مخالفة بالشوارع قيادات الأقصر يتابعون حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد كل من اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، مساء الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار.

وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تم خلال الجولة رفع الاشغالات بمنطقة شارع المدينة المنورة، ومصادرة عدد 34 عربة خضر مخالفة بالشارع، حيث شارك في الجولة نائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، ومساعد مدير الأمن  اللواء أشرف منير، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان قد إستكمل قيادات مدن محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.

1 قيادات الأقصر يتابعون حظر التجوال
 قيادات الأقصر يتابعون حظر التجوال

 

جانب من حملات رفع العربات المخالفة بشارع المدينة المنورة
جانب من حملات رفع العربات المخالفة بشارع المدينة المنورة

 

قرار برفع 34 عربة خضر مخالفة بالشوارع فى مدينة الأقصر
قرار برفع 34 عربة خضر مخالفة بالشوارع فى مدينة الأقصر

 


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