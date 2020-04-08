صور.. فض تجمعات لحفل زفاف فى مدينة إسنا خلال حظر التجوال جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة للمرور على الشوارع للتأكد من إلتزام المواطنين بغلق المحلات التجارية والحرفية في المواعيد المحددة وتطبيق قرار حظر التجوال الذى أعلنه مجلس الوزراء، ومتابعة الاإلتزام بالقرار، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وفض أي تجمعات أو إقامة أي أفراح ومناسبات.

وخلال جولة المهندس محمد سيد سليمان، تم المرور على شوارع المدينة وتلاحظ إقامة سرادق مقام به حفل زفاف بمنطقة المكسر العشاير التابعة لمدينة إسنا، وعلى الفور تم إزالة السرادق في حينه وفض التجمع وتفرقة المواطنين، والتأكد من عدم عودتهم مرة آخرى حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من خطر انتشار العدوى، وتمت مخاطبة مركز الشرطة حيال الواقعة لمخالفة تعليمات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظة على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد قاد كل من اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، مساء الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تم خلال الجولة رفع الاشغالات بمنطقة شارع المدينة المنورة، ومصادرة عدد 34 عربة خضر مخالفة بالشارع، حيث شارك في الجولة نائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



فض تجمعات لحفل زفاف فى مدينة إسنا خلال حظر التجوال



جانب من فض حفل الزفاف بمنطقة المكسر جنوب الأقصر