صور .. شرطة المسطحات بالقليوبية تضبط 3 مصانع غير مرخصة

قامت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بشن حملة مكبرة، على المصانع غير المرخصة ومصانع بير السلم ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم ضبط 3 مصانع لإنتاج السمن النباتي ومنتجات الألبان والمخللات، بدون ترخيص وكمية من المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، مدير المسطحات بالقناطر الخيرية، يفيد بقيام ضباط مباحث المسطحات بالقليوبية بالتعاون مع قوات شرطة المسطحات بالقاهرة بحملة مكبرة على مصانع بير السلم وغير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع سمن نباتي بقرية سندبيس ملك "ع. ع. م"، بدون ترخيص، وعدم وجود سجل للعلامات التجارية التي يستخدمها، وضبط بداخل المصنع خط إنتاج كامل للتعبئة، وألف صفيحة مملوءة بالسمن، و3 أطنان زيت طعام، وكميات كبيرة من الكراتين المعبئة بالمنتج.





وأسفرت عن مصنع لتعبئة منتجات الألبان بقرية "البرادعة"، يقوم بتعبئة وتصنيع جبنة مثلثات ومربعات ملك "م. خ. ا"، وبالفحص تبين عدم وجود سجل تجاري أو بيئي، وعدم ارتداء العمال مهمات الوقاية والسلامة المهنية، بجانب سوء التهوية داخل المصنع، وضبط بداخله 2 خط إنتاج، و5 أطنان لبن بودرة، و4 أطنان زيت طعام، و2 طن بودرة جبنه وطن جبنة شيدر.





كما تم ضبط المصنع الثالث في قرية "سندبيس" ويقوم بتصنيع المخللات، ملك المدعو "ع. ح. م"، وبالفحص تبين عدم توافر الاشتراطات البيئية، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم وجود سجل تجاري، حيث ضبط بداخل المصنع ألف برميل معبأ بالمخللات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن عصائر بقرية "البرادعة"، ملك "م. م. م"، 25 عاما، بدون ترخيص، وعدم توافر مواصفات مطابقة المخزن للاشتراطات البيئية، وضبط بداخله 3 آلاف كرتونة عصائر مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط مخزن آخر للمواد الغذائية، في قرية "باسوس"، ملك "و. ع. ا"، بدون ترخيص، حيث عثر بداخله على 10 أطنان دقيق و3 آلاف كرتونة مكرونة مختلفة الأنواع والأحجام تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.