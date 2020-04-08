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صور.. سكرتير محافظة الأقصر يتابع الإلتزام بحظر التجوال وحملات التعقيم بالشوارع ليلاً

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:58 م
صور.. سكرتير محافظة الأقصر يتابع الإلتزام بحظر التجوال وحملات التعقيم بالشوارع ليلاً سكرتير محافظة الأقصر يتابع الإلتزام بحظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأربعاء، الإلتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك إبتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وجاء ذلك خلال جولة داخل مدينة الأقصر شملت شوارع كورنيش النيل وميدان أبوالحجاج، ومحمدفريد، والمنشية، وأحمد النجم،والمحطة، ومنطقة شرق السكة، والنزهة، وحي شمال، والكرنك، وتم خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم، ورفع الاشغالات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، حيث تم التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وظهور مدينة الأقصر بالشكل اللائق.

كما شارك في تلك الجولة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار تطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بدءاً من مساء اليوم، حيث سيبدأ تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها).

1 سكرتير محافظة الأقصر يتابع الإلتزام بحظر التجوال
 سكرتير محافظة الأقصر يتابع الإلتزام بحظر التجوال

 

جانب من حملات النظافة بشوارع الأقصر
جانب من حملات النظافة بشوارع الأقصر

 

حملات نظافة شوارع الأقصر الليلية
حملات نظافة شوارع الأقصر الليلية

 

رجال النظافة خلال تجميل شوارع الأقصر بحظر التجوال
رجال النظافة خلال تجميل شوارع الأقصر بحظر التجوال

 

قيادات الأقصر يتابعون حملات التعقيم بالشوارع ليلاً
قيادات الأقصر يتابعون حملات التعقيم بالشوارع ليلاً

 


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