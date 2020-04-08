صور.. رسم كمامة على جدارية جون لينون فى العاصمة التشيكية براج

كتبت: هناء أبو العز

رسمت كمامة، حديثا، لجدارية المغني البريطاني، جون لينون في العاصمة براغ، الذي توفي سنة 1980، والذي اشتهر بأغانيه الثورية، والمتضامنة مع حقوق الشعوب في التحرر والسلام.

وتظهر رسمة على المعلم الشهير في العاصمة التشيكية براج والمسمى جدار لينون المغني وهو يرتدي كمامة، تماشيا مع موجة فيروس كورونا الذي أصاب مايقارب 5 الاف تشيكي حتى الآن.

وأغلقت التشيك حدودها، وأماكن التجمعات العامة، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم دون كمامات من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.

ورسمت الكمامة على الجدارية للتعبير عن التضامن والاتزام بالاجراءات التي تحد من فيروس كورونا، مشجعة بهذا التشيك على ارتدائها.

ويمر الناس من أمام الجدار وهم يرتدون الكمامات، ويطالعون لوحة جون لينون التي تتوسط آلاف الرسوم والكلمات التي تغنت بها فرقة البيتلز، حين كان جون لينون أحد أعضائها قبل انفصالهم عام 1970.