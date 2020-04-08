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صور.. رئاسة مركز أبو كبير بالشرقية تفض السوق الأسبوعى و4 أسواق بالقرى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:43 ص
صور.. رئاسة مركز أبو كبير بالشرقية تفض السوق الأسبوعى و4 أسواق بالقرى اخلاء السوق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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فضت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير سوق الأربعاء الأسبوعي لمركز أبو كبير والأسواق اليومية بالوحدات المحلية فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور  ممدوح غراب محافظ الشرقية رقم (٣٨٥٧) بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعة الجائلين بنطاق كل مركز ومدينة وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وترأس المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير جملة وبرفقته المهندس جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز المهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام المركز والمهندس كمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز، وفرج السيد مدير قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الإشغالات بفض السوق الأسبوعي بمدينة أبو كبير وتفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام وتم رفع  تشوينات الخضار والفاكهة وعدد من الإشغالات بالشارع وعدم السماح للباعة الجائلين بشغل المكان والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام بالتعليمات.

كما تم التأكد من استمرار غلق سوق المواشي المركزي بأبو كبير

وأصدر رئيس مركز تعليماته إلى المهندس عبد اللطيف جبر رئيس الوحدة المحلية بالحصوة بفض سوق الغابة المحطة والمهندس عبدالناصر شعبان رئيس الوحدة المحلية بأولاد موسى بفض ومنع تجهيز سوق البلدة المقرر إقامته غداً وفوزية عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لبني عياض بفض ومنع إقامته سوق السواقي التابع للوحدة وفرج السيد عبده رئيس الوحدة المحلية بهربيط بفض ومنع إقامة سوق قرية هربيط .

وناشد رئيس المركز المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها وتجنب التكدسات والالتزام بالقرارات والتعليمات الوقائية حرصا على سلامتهم وتجنب اصابتهم بالأمراض الفيروسية المعدية وفيروس كورونا المستجد.

كما تم تطهير وتعقيم المنطقة بعد رفع الإشغالات والتشوينات حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

اخلاء السوق
اخلاء السوق

 

تفريق الباعة
تفريق الباعة

 

رفع البصائع
رفع البصائع

 

فض السواق
فض السواق

 

 


محافظة الشرقيه

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فض الأسواق

كورونا

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