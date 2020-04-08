صور.. خالد مجاهد نائب إسنا يتبرع بـ500 لتر كلور وبعض المواد المطهرة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، من حملات التعقيم والتطهير بالشوارع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث انتهت المدينة من رش أكثر من 90% من المنشآت الحيوية والمبانى والمؤسسات المختلفة بالقرى والنجوع لمكافحة انتشار العدوى.

خلال تلك الحكلات تبرع النائب خالد عبد المنعم مجاهد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا، بكمية بلغت 500 لتر مواد مطهرة لمجلس مدينة إسنا حتى يتم استكمال الرش والتعقيم لباقي الأماكن، وتمت هذه الأعمال بتواجد حسام محروس أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن وعدد من المختصين.

كانت قد قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا، بتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس المدينة بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، وكذلك رش وتعقيم معدات الحملة الميكانيكية بصفة يومية عند خروج أي وردية، وذلك للعمل حفاظاً على السائقين والعاملين بقطاع النظافة من خطر انتشار العدوى.

كما تواصلت بمدينة إسنا مبادرات التكافل المجتمعى بين أبناء محافظة الأقصر فى تلك الظروف الراهنة، حيث تم توزيع 500 شنطة مواد وسلع غذائية فى قرى ونجوع مدينة إسنا، وذلك بدعم من إحد سيدات الأعمال بالمدينة وتدعى أمل محمد السايح، والتى قررت التبرع بتلك المواد الغذائية كدعم من منظمات المجتمع المدنى إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك مع تطبيق حظر التجول مؤخراً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتياج عدد كبير من الأسر الفقيرة للدعم بصورة كبيرة لمقاومة الظروف فى تلك الأزمة.

قالت أمل محمد السايح وشهرتها "أم عبد الله" ممثلة عن المجتمع المدنى بمدينة إسنا، أنها قررت الدعم والمساهمة فى خدمة الفقراء والأسر الأكثر احتياجاً وذلك عبر التشارك بين شباب وفتيات وسيدات المدينة، فى تجهيز وتجميع 500 كيس يحتوي على مواد غذائية في عدد من القرى والنجوع والحواجر والعزب بمركز إسنا، وذلك مشاركة منها في مساعده الفئات المتضررة من الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا.



نائب البرلمان بمدينة إسنا خالد مجاهد يتبرع بـ500 لتر كلور



تبرع بـ500 لتر كلور وبعض المواد المطهرة بإسنا