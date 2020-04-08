اليوم السابع
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صور.. حملات تعقيم للمنشآت والمرافق للوقاية من فيروس كورونا بأسيوط

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:31 م
صور.. حملات تعقيم للمنشآت والمرافق للوقاية من فيروس كورونا بأسيوط جانب من أعمال التعقيم
أسيوط –ضحا صالح

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات التطهير لكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلى وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية ودور العبادة ومحطات السكة الحديد والمواقف وكافة المرافق تنفيذا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

 

وترأس نائب المحافظ الحملات التى يتم شنها بحى شرق وحى غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال ؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من فيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة .

 

كما ترأس محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط حملة مكبرة لتطهير الكنيسة الإنجيلية الأولى ومطرانية الأقباط الارثوذكس بحى غرب بمشاركة قسم الإشغالات ومسئولى الازمات كما ترأس أيمن محروس رئيس حى شرق حملة تطهير لشوارع وميادين الحى وفى أبنوب ترأس تاج أبوسداح حملة تطهير للمرافق والمنشآت بمشاركة جهاز إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على أن يتم استكمال الحملات لكافة مرافق المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة .

 

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأى أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

 

وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

 

أعمال تطهير (6)
أعمال تطهير 

 

أعمال تطهير (7)
أعمال تطهير 

 

أعمال تطهير (10)
أعمال تطهير

 

أعمال تطهير (11)
أعمال تطهير

اسيوط

تطهير

تقارير مصرية

فيروس كورونا

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