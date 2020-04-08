اليوم السابع
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صور.. جامعة الأقصر تبدأ المرحلة الثانية لعملية تعقيم المباني للوقاية من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:28 م
صور.. جامعة الأقصر تبدأ المرحلة الثانية لعملية تعقيم المباني للوقاية من كورونا جامعة الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية لعملية تعقيم وتطهير مباني
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الأستاذ دكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر، بدء المرحلة الثانية من التعقيم والتطهير لمبانى الجامعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لحماية أماكن أعضاء هيئة التدريس ومكاتب الكليات المختلفة والأدراج والطرقات لمكافحة إنتشار العدوى.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه قامت اليوم جامعة الأقصر ببدء المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعقيم المباني المختلفة الخاصة بالجامعة، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد وضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجامعة لمواجهة هذا الفيروس، وشدد رئيس الجامعة علي تطهير وتعقيم كافة المباني  وعدم ترك أي مكان بدون تطهير وتعقيم.

وكانت قد أطلقت جامعة الأقصر بقيادة الأستاذ دكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، مُبادرة جديد بعنوان "طلابنا غاليين علينا - خليك في بيتك"، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وهى مبادرة من الجامعة تهدف إلى تقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً مجاناً، وذلك في إطار دعم مساعي وجهود الدولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" وتيسيراً للمواطنين.

وقال الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، أنه تم إطلاق تلك المبادرة لتقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً بشكل مجاني، وذلك من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على موقع الجامعة الرسمي يسمح للمواطنين بالتواصل المباشر مع الأطباء وتقديم السؤال والشكوى الطبية وتلقي الرأي الطبي، والمبادرة عبارة عن سبعة عيادات في تخصصات مختلفة وهم (أمراض الصدر – الأنف والأذن والحنجرة – طب وجراحة العيون – العصبية والنفسية – جراحة التجميل – جراحة الوجة والفكين – الأشعة التشخيصية - السمعيات).

1 جامعة الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية لعملية التعقيم
 جامعة الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية لعملية التعقيم

 

المرحلة الثانية لعملية تعقيم وتطهير مباني الجامعة للوقاية من كورونا
المرحلة الثانية لعملية تعقيم وتطهير مباني الجامعة للوقاية من كورونا

 

جانب من التعقيم والتطهير بمبانى جامعة الأقصر
جانب من التعقيم والتطهير بمبانى جامعة الأقصر

 


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