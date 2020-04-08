صور.. تموين الأقصر تعلن تحرير 10 مخالفات فى حملة بمدينة القرنة غرب المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر – فى بيان صحفى - أن الحملات خرجت لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة ومحلات البقالة وجميع محلات بيع الأغذية، حيث قامت إدارة تموين القرنة بالاشتراك مع مجلس مدينة ومركز القرنة بحملة تموينيه للأسواق ومحلات الجزارة وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات شملت 8 مخالفات ذبح خارج السلخانة وحررت المحاضر جنح القرنة بأرقام من 226 إلى 233، باجمالى 20 كيلو، ومحضر ضبط 60 ك سكر تموين، ومحضر شهادة صحية، بإداره القرنة.

وكانت قد خرجت الحملات التموينية في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية بيانها في مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضيه متنوعه " عدم الاعلان عن الاسعار – انتهاء صلاحيه – مجهول المصدر – مخالفه القرار 330 لسنه 2017 – اداره نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمه – شهاده صحيه – وتجار تموين"، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضيه لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة"، ومن جهة أخري إنتظمت غالبية الأنشطة التموينية في العمل لعدم سريان قرار الحظر علي تلك الأنشطة، وقد تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخبز بلدي وكذا تم صرف 4010 طن دقيق بلدي مستودعات علي المواطنين بموجب البطاقات التموينية.



تموين الأقصر تعلن تحرير 10 مخالفات فى حملة بمدينة القرنة