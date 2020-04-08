صور.. الكشف الحراري علي العاملين والمترددين علي مجلس مدينة مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالمساح الحراري، العاملين والمترددين علي مجلس المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة المعنية المعاونة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .

وأشار "المعداوي" إلي مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة من المدن والمحافظات الأخرى، من خلال نقاط التمركز الـ 5 الثابتة، على مداخل المدينة شرقا وغربا وجنوبا، والتي تقوم بتعقيم السيارات بجميع أنواعها والأتوبيسات وسيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

كما يتواصل نشر حملات التوعية بفيروس كورونا، وتوزيع ولصق المنشورات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره، لتوعيه المواطنين بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، بان غرفة عمليات مجلس المدينة، تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات، للتعامل الفوري معها، علي رقم 0464935266/ 0464933158

على جانب آخر، ينظم مجلس مدينة مرسى مطروح، دوريات على الشواطئ المختلفة وكورنيش المدينة، لتنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مع تنفيذ التدابير الاحترازية الأخرى بالمحافظة، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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اجراءات احترازية بمجلس مدينة مطروح



اعمال الرش والتعقيم للاتوبيسات القادمة الى مطروح



الكشف الحراري على العاملين والمترددين على مجلس مدينة مطروح



رش السيارات القادمة الى مطروح بالمطهرات



فحص حراري للواء وليد المعداوي رئيس مدينة مطروح