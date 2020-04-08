اليوم السابع
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صور.. الشرطة البريطانية ووسائل الإعلام يحاصران مستشفى يرقد داخلها جونسون

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:05 م
صور.. الشرطة البريطانية ووسائل الإعلام يحاصران مستشفى يرقد داخلها جونسون أفراد الشرطة البريطانية أمام المستشفى الموجود بها جونسون
كتب محمد عبد المجيد

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شهدت مستشفى سانت توماس بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يرقد بها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى العناية المركزة، تواجد كبير من وسائل الإعلام الدولية و البريطانية ، أمام المدخل الرئيسى للمستشفى، كما انتشر عدد من رجال الشرطة البريطانية فى محيط المستشفى. 
 
أفراد الشرطة البريطانية أمام المستشفى الموجود بها رئيس الوزراء البريطانى
أفراد الشرطة البريطانية أمام المستشفى الموجود بها رئيس الوزراء البريطانى
 
ونقل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلى قسم العناية الفائقة فى المستشفى بعد أن "ساءت" أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة.
 
الشرطة البريطانية تقف أمام المستشفى
الشرطة البريطانية تقف أمام المستشفى
 
قال المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى اليوم الثلاثاء، إن حالته استقرت خلال الليل فى العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا مضيفا أن معنوياته لا تزال مرتفعة.
 
وسائل الإعلام الدولية تقف أمام المستشفى المتواجد بها رئيس الحكومة البريطانية
وسائل الإعلام الدولية تقف أمام المستشفى المتواجد بها رئيس الحكومة البريطانية
 
وقال المتحدث للصحفيين إن رئيس الوزراء، الذى نُقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.
 
وسائل الاعلام تقف أمام المستشفى
وسائل الاعلام تقف أمام المستشفى
 
وأضاف "استقرت حالة رئيس الوزراء خلال الليل ولا تزال معنوياته مرتفعة. تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس بدون أى مساعدة أخرى. لا تستدعى حالته استخدام جهاز تنفس صناعى أو أى دعم تنفسى آخر ". 
 
وطلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه "وفق الضرورة"، بحسب المتحدث.
 
 

بريطانيا

الشرطه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

بوريس جونسون

لندن

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