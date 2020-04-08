صور.. استرداد 1500 متر من أراضى الدولة فى حملة مكبرة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضى ملك الدولة واسترداد 1500 متر ، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات التصدى لمافيا البناء المخالف وإزاله التعديات وإستعادة تلك المساحات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر من الأراضى وعلى حقوق الدوله فى أملاكها والمرافق العامة للدولة.

ونفذت المهندسة إبتسام الشافعى سكرتير عام الحى والنقيب محمد سعيد رئيس وحدة المرافق والمهندسة مدير عام الادارة الهندسية والمشرف على إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية بالحي اليوم - حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضى ملك الدولة ، بشارع 218 بجوار توكيل سوزوكي بمسطح حولى 1500 م مربع تقريبا ،كما تم تنفيذ إزالة بمنطقة الحرفين هى عبارة عن اكشاك حديدية بسقف صاج ومظلات حديدية بمساحة 120م تقريبا.

وأكد الحى على أنة تم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومازالت الحملات وأن المتابعة مستمرة للتصدي للمخلفات والتعديات على ارضى الدولة بنطاق الحي لإستعادة الانضباط.

من جهة أخرى، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى والنقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق ومدير المتابعة الميدانية والسيد مدير إدارة اشغال الطريق بالمرور ومتابعة عملية صرف المعاشات وتنظيم العمل لمنع الكثافات والتكدسات والتجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حيث تم المرور على أماكن صرف المعاشات ومكاتب البريد لتنظيم عملية صرف المعاشات والبنوك ، بمنطقة الورديان بنطاق حى غرب.



ازالة التعديات



استرداد أراضى الدولة