اليوم السابع
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صور.. إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنى سويف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:55 م
صور.. إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنى سويف جانب من الازالات
بنى سويف أيمن لطفى

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف برئاسة عادل ضيف الله، 17 حالة تعد بالبناء على مساحة 14 قيراطا و6 أسهم، أرض زراعية بقرية الميمون دائرة المركز، وذلك خلال حملة نفذت وسط تأمين من قوات الشرطة، وبحضور نواب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة.

 

وأشار بيان صحفى اليوم الأربعاء إلى متابعة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية.

 

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الزراعات وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة ،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

 

 

جانب من الازالات (1)
جانب من الازالات 

 

جانب من الازالات (2)
جانب من الازالات 

 

جانب من الازالات (3)
جانب من الازالات

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