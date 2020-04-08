اليوم السابع
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صور .. أضبط مخالفة .. زحام أمام مكتب بريد بالزقازيق رغم التحذيرات من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:15 م
صور .. أضبط مخالفة .. زحام أمام مكتب بريد بالزقازيق رغم التحذيرات من كورونا زحام أصحاب المعاشات أمام مكتب بريد الصيادين
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد مكتب بريد حى الصيادين بمدينة الزقازيق،زحاما من قبل أرباب المعاشات ، والذين معظهم من كبار السن، وتكدسوا امام مدخل المبنى، بما يخالف الإجراءات الاحترازية من خطر تفشى فيروس الكورونا .

وكانت محافظة الشرقية، أعلنت توافر 59 منفذ جديد ( مدارس - معاهد ازهريه - مراكز شباب) تم تجهيزها وتأمينها من قبل الشرطة بمختلف مراكز ومدن المحافظه بجانب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين ولمنع التزاحم حفاظاً على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسيه .

يشار أن محافظة الشرقية،شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .

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زحام أصحاب المعاشات أمام مكتب بريد الصيادين

 

 

 


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مكتب بريد حى الصيادين

زحام على مكتب بريد حى الصيادين

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