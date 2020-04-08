صور.. أحياء الإسكندرية تواصل تنفيذ الخطة السنوية للرصف

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الاسكندرية ،أعمال تنفيذ خطة الرصف لهذا العام،وذلك بالتوازى مع حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتنفيذ خطط الرصف على مستوى الاحياء والانتهاء منها خلال الخطة الزمنية المحددة.

وقد قام حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول ، بتفقد أعمال الرصف ويرافقه كلا من أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى ،مدير إدارة الطرق، مدير إدارة المتابعة الميدانية، حيث شدد رئيس الحى بسرعة إنهاء أعمال الرصف فى شارع محمد نجيب مع شارع خالد بن الوليد تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ومتابعه إداره الطرق بالحى.

كما أصدر تعليمات لإدارة الكهرباء بعمل اللازم نحو تغطيه كابلات الكهرباء بتواجد كل الجهات المعنية بالحي وإدارة المرور، وذلك لسيولة الحركة المرورية والأعمال مستمرة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحى.

وفى إطار حرص حى وسط واهتمامه بتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالحى، ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس الحي، أعلن الحى أنه تم الانتهاء من رصف عدة شوارع من متفرعات شارع الحضري وهى: النجوم من الزنبق حتى يكن باشا، القمر من الحضرى حتى الزنبق؛وشارع الشموس. بالإضافة إلى إعادة الشئ لأصله بشارع 7 منشية النزهة بعد أعمال لشركة الصرف الصحى.

وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى وأعمال اعادة الشيء لأصله ؛والتي تمت بمعرفة مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود مدير المديرية ،وإشراف وتنسيق إدارة الطرق بالحي

يأتى ذلك فيما قام الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه بجولة تفقدية ،برفقة المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، لمتابعة أعمال رصف الطريق بشارع أحمد تيسير ومتفرعاته بالعصافرة بحري ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بنطاق الحي، وتم الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين.



اعمال الرصف



خطة الرصف