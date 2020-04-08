صحة الشرقية: مستلزمات التعقيم متوفرة والوزارة تدعمنا باستمرار

الشرقية - إيمان مهنى

نفت مديرية الصحة بالشرقية، وجود عجز فى مستلزمات تعقيم وجواتنيات فى مستشفى ديرب نجم المركزى، وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تقوم بجمع بيانات يومية عن أرصدة المستلزمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية .

وأضافت صحة الشرقية فى بيان، " أن مستشفى ديرب نجم المركزى يوجد بمخازن المستلزمات الطبية الخاصة بها "10 آلاف ماسك جراحى، 94 ألف 400 جوانتى لاتكس، 960 لتر كلور، 25 لتر كحول، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى مثل الصابون السائل وغيرها"، وأن وزارة الصحة تقوم بدعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية، شأنها كشأن باقى المديريات بالمستلزمات الطبية، ومستلزمات مكافحة العدوى، وأن إدارة المستشفى ستقوم بتصوير مخازن المستلزمات والأدوية "

يأتي ذلك رداعلى فيديو لأحد الأطباء العاملين بمستشفى ديرب نجم المركزى على مواقع التواصل الاجتماعى، طالب فيه الطبيب بتوفير مستلزمات وكمامات للتعامل مع حالات الاشتباه فى فيروس كورونا خاصة ان المركز تحول لعلاج المصابين.

ويذكر أن مركز ديرب نجم خلال الأيام الماضية سجل 4 حالات إيجابية لفيروس الكورونا، والتى صاحبها إجراءات وقائية بتوسيع دائرة الاشتباه فى المخالطين للحالات لمحاصرة الإصابات .

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.