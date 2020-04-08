شفاء 48 مريضا من فيروس كورونا فى موسكو

وتابعت: "تم وضع علاج مناسب من الفيروس في المستشفيات وأن المرضى يخضعون تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات: أخصائي الأمراض المعدية، طبيب الرئة، طبيب الأوبئة، طبيب التخدير والإنعاش".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل 5 حالات وفاة في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الاجمالي إلى 8672 إصابة.