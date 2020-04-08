اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:17 م
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شفاء 48 مريضا من فيروس كورونا فى موسكو

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:01 م
شفاء 48 مريضا من فيروس كورونا فى موسكو تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت نائب محافظ موسكو، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، تعافي 48 شخصا في موسكو من عدوى فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المنشآت الطبية، وقالت راكوفا -في تصريح أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية -: "تعافى 48 مريضا بعد خضوعهم للعلاج من فيروس كورونا وقبل خروجهم من المستشفى تلقوا التعليمات المناسبة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا في موسكو إلى 270".

وتابعت: "تم وضع علاج مناسب من الفيروس في المستشفيات وأن المرضى يخضعون تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات: أخصائي الأمراض المعدية، طبيب الرئة، طبيب الأوبئة، طبيب التخدير والإنعاش".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل 5 حالات وفاة في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد إلى 580.
كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الاجمالي إلى 8672 إصابة.

وكان رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين،قال  اليوم الأربعاء، إن روسيا أرسلت أنظمتها التجريبية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجى إلى أكثر من 30 دولة، وقال ميشوستين خلال اجتماع الهيئة التنسيقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد:"كل دول العالم تبدأ يومها بأخبار عن وضع فيروس كورونا المستجد إنه تهديد عالمي، ولن يستطيع أحد مكافحته وحيدا لقد قامت روسيا بإرسال نظامها الخاص بفحص الفيروس لأكثر من 30 دولة حول العالم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار ميشوستين إلى أنه تم إرسال نظام الفحص في المقام الأول لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبلدان رابطة الدول المستقلة وعدد آخر من الدول.
كما أكد ميشوستين أنه ينبغي اتخاذ تدابير وقائية إذا كان من المستحيل لبعض الموظفين الانتقال إلى نظام العمل عن بعد.

 


روسيا

موسكو

كورونا

فيروس كورونا

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