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شرطة عمان تعلن خطوات إغلاق العاصمة 12 يوما لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:35 م
شرطة عمان تعلن خطوات إغلاق العاصمة 12 يوما لمواجهة كورونا.. تعرف عليها شرطة عمان
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت شرطة سلطنة عمان خطوات إغلاق العاصمة مسقط 12 يوما بدءا من يوم الجمعة المقبل لمواجهة فيروس كورونا، وبحسب الرائد محمد بن سلام الهشامي سيتم إغلاق كافة مداخل ومخارج محافظة مسقط أمام الجميع باستثناء الحالات الطارئة فقط.

وسيتم منع دخول الموظفين خارج مسقط إلى داخلها باستثناء من يتطلب وجودهم بأعمالهم بالتنسيق مع مؤسساتهم، كما أن التنقل داخل محافظة مسقط سيكون محدودا، ودعت الشرطة العمانية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكانت السلطات العمانية قررت اليوم، الأربعاء، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة فى السلطنة (419) وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت سلطنة عمان،أكدت أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.


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