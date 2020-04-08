سيارات تجوب شوارع إدفو فى أسوان تذيع الأغانى الوطنية

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شهدت شوارع مدينة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، سيارات جابت شوارع المدينة وعليها مكبرات صوتية تردد بعض الأغانى الوطنية وسط تجاوب من الأهالى بالنوافذ وشرفات منازلهم، لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء دول العالم.

أكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، أن هذه السيارات تأتى فى إطار رفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء دول العالم، بهدف الإصرار على مكافحة نشر العدوى والتصدى للوباء، لافتاً إلى أن هذا التصرف يأتى من الدافع الوطنى لدى العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والتى تأتى ضمن توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى سياق آخر، حرص مجموعة من الشباب بقريتى الكلح ومدينة البصيلية على القيام بمبادرة لتطهير وتعقيم مختلف أنحاء المدينة والقرية ودور العبادة والمواقع الخدمية فى هذه الأماكن، بهدف الحفاظ على نظافة وطهارة هذه المواقع ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى للمرض.

وكان العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، رصد أثناء مروره الميدانى لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال خلال الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، مجموعة من العمال يقومون بعملية بناء وصب لـ"رامبات" مغسلة سيارات بالمخالفة للقانون وكسر الحظر.

وقال رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إخطار الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لافتاً إلى أنه يتابع يومياً مدى التزام المواطنين والمحال بقرار حظر التجوال وفقاً للمواعيد المحددة.