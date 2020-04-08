سلبية تحاليل 13 شخصا واحتجاز 3 أخرين بينهم سيدة لإصابتهم بكورونا فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

انتهت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، من إجراء الفحوصات الطبية لـ13 من المحتجزين بالعزل الطبى، بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية إصابتهم بالفيروس، بينما تم احتجاز 3 أخرين من بينهم سيدة بعد أن جاءت نتيجة فحص العينات إيجابية.

كانت مديرية الصحة بالغربية، قد احتجزت 16 شخصا من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، بمستشفيات صدر المحلة وصدر طنطا وحميات طنطا، وتم عزلهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وتم إرسال العينات لمعامل وزارة الصحة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية لـ13 حالة بينهما أثبتت الفحوصات إيجابية إصابة سيدة مقيمة قرية البنوان مركز المحلة، وإصابة 2 أخرين مقيمان قرية البندرة مركز السنطة بفيروس كورونا، وجارى تحديد المخالطين للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الغربية لـ33شخص.

وكانت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة، يوم السبت الماضى، للأسرة المكونة من 5 أفراد بقرية ميت بدر حلاوة، قد كشفت عن أن الزوج ظهرت عليه أعراض الإصابة وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاء نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهم الثلاثة، بعد ظهور أعراض المرض أيضًا عليهم، وأكدت التحاليل ونتائج العينات إيجابية إصابتهم أيضا بالمرض.

من ناحية أخرى، وقع أطباء قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، المنتدبون للعمل بالوحدة الصحية بالقرية، مؤقتًا خلال الفترة الحالية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الكشف الطبى على 170 شخصًا فى مختلف التخصصات الطبية، من المترددين على الوحدة الصحية.