سفير البحرين فى القاهرة: تأمين عودة نحو 250 بحرينى إلى البلاد خلال أيام

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة ستؤمن عودة نحو 250 مواطناً بحرينياً إلى المملكة خلال الأيام القليلة القادمة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.





وقال هشام بن محمد الجودر إن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء مملكة البحرين الموجودين في مختلف المحافظات المصرية لتسهيل عودتهم إلى المملكة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وصحتهم، معربًا عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون كافة الجهات المعنية في مصر الشقيقة من أجل تأمين وتسهيل عودة المواطنين البحرينيين إلى أرض البلاد بالسلامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشارت الصحة البحرينية، عبر حسابها على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 539 شخصًا حتى اليوم، مع إعلان تعافى حالتين إضافيتين من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين 467 حالة حتى الآن.