اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثانى والإجمالى 8672 حالة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:18 ص
روسيا تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثانى والإجمالى 8672 حالة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة.

وذكر المركز أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 63.

وكانت قد أعلنت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت سكفورتسوفا، إن الرقاقات المبتكرة تعتمد على تقنية "التضخيم الأيزوثرمي"، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة.

 


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