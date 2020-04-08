رفع 7 أطنان قمامة وتركيب وصيانة كشفات الإنارة بمدينة أخميم فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس المركز حملة نظافة، وتم رفع الأتربة والقمامة والمخلفات بحمولة بلغت 7 اطنان، كما تم رفع كفاءة الإنارة بالموقف وتم تركيب لمبات وكشافات صوديوم جديدة بدلا من القديمة المتهالكة وعقب الانتهاء من أعمال النظافة والانارة ورفع كفاءة الموقف من انارة ونظافة تم تطهير وتعقيم موقف أخميم الشرقى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الوحدة المحلية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك بناء على توجيهات طارق الفقي محافظ سوهاج لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بعمل حملات إنارة وصيانة الأعمدة بالشوارع المتفرعة من شارع 7 وشوارع منطقة جنينة القسيس . خلف ابراج ابو القاسم وذلك بمتابعة ميدانية من أسعد رفاعى سكرتير المركز وفريق الكهرباء وسيارة الكهرباء.

كما قامت قرية الحواويش برئاسة أشرف على بحملة إنارة وصيانة أعمدة لطريق الطواحين من الناحية الشرقية وصولا لكوبرى مناع حتى نهايته.

جاء ذلك في إطار خطة الوحدة في الارتقاء بمنظومة الإنارة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق والميادين الفرعية والرئيسية .حفاظا على الشكل الحضارى لمركز أخميم ولتقديم أرقى مستوى من الخدمات للمواطنين.