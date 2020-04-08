رحلة طبيب متعافى من "كورونا" بعد خروجه من مستشفى العزل بمدينة قها.. فيديو

يروى الدكتور أيمن سليمان طبيب زمالة الأمراض المعدية بحميات العباسية المنتدب من حميات طوخ رحلته لليوم السابع مع الفيروس، وتعافيه وخروجه من مستشفي العزل بقها وقيامه بعزل نفسه الآن داخل منزله.

وقال الدكتور أيمن، أنه كان بطبيعة عمله يتعامل يوميا مع الكثير من الحالات المشتبه بها والمصابة أيضا بفيروس كورونا ومنذ ذلك الوقت كان يتخذ كافة الاحتياطات، قائلا، كنت أقوم بارتداء الأقنعة والتعامل بالمطهرات والكحول .