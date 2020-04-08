اليوم السابع
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رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يشدد على تطهير السفن القادمة من الخارج

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:41 م
رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يشدد على تطهير السفن القادمة من الخارج ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شدد الربان طارق شاهين، على تعقيم وتطهير كافة السفن القادمة من الخارج فور وصولها وتعطير البضائع، وفحص طاقم السفينة طبيا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، فور وصول السفن لمواجهة فيرس كورونا ومنع دخوله إلى البلاد .

 

كما شدد على تطهير كافة المبانى الداخلية، التى يتردد عليها المواطنين لإنهاء الإجراءات الجمركية والمستخلصين، منعا لانتشار الفيروس بالإضافة إلى تنظيم حركة تواجدهم داخل الهيئة منعا للزحام والتجمع الكبير يوميا .

 

يذكر أن ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا، حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائى الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطاً  دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ عدد السفن العاملة 41 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وسافرت 10 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلى 5 سفن تفرغ خشب، وفول صويا، هذا وقد بلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 175 ألف طن .

 

كما يجرى تصدير 3 سفن بطاطس، وسفينة بصل، وسفينة يوريا، وسفينة ملح، وسفينة وقود طائرات، كما يجرى تفريغ وارد 21 سفينة بضائع  منها 5 سفن غلال  ليصل إجمالى مخزون الغلال بالميناء 1,2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منهم 390 ألف طن قمح، كما يجرى تفريغ 3 سفن مواد بترولية، وبلغ عدد الحاويات الصادر 257 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 617 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 11402 شاحنة عامة من وإلي الميناء، وتتبع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كوفيد 19 .

 


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