رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط: سنسعى خلال اجتماع "أوبك+" لقرار يرضى الجميع

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية جزائرية اليوم الأربعاء، إن الجزائر ستسعى خلال اجتماع "أوبك +" المقرر الخميس 9 أبريل عبر تقنية "فيديو كونفيرونس"، للتوصل إلى قرار يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما ستعمل على الوفيق بين وجهات النظر لإعتماد مقاربة تعيد إستقرار السوق النفطي.

ووجهت الجزائر، التى ترأس منظمة الدول المصدرة للنفط نداء إلى كل منتجى النفط، لتغليب روح المسئولية في اجتماع الخميس، للتوصل إلى اتفاق يكون شاملا وواسعا النطاق وفوريا.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+" مؤتمرا عبر الفيديو غدا الخميس الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار كورونا.

وكانت أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم أن سعر سلة أوبك 22.67 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء ، مقارنة بـ 23.48 دولارًا في اليوم السابق ، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع الجارى، بدعم من تفاؤل المستثمرين إزاء توصل تحالف "أوبك + " الذى يضم كبار منتجى الخام حول العالم، بشأن خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا.