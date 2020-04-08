رئيس مدينة الباجور بالمنوفية: رفع 60 طن قمامة بقرى المركز

المنوفية - محمد فتحى

قال محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه فى ضوء المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بدائرة المركز فقد تم اليوم بالوحدة المحلية بسبك الضحاك متابعة منظومة النظافة بسبك الضحاك ورفع ما يقرب من 16 طن قمامة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الباجور، أنه تم إجراء صيانة كشافات الإنارة العامة بدائرة الوحدة وذلك بالاستعانة ببرج الكهرباء بمجلس المدينة.

وبالوحدة المحلية بكفر الباجور تم متابعة منظومة النظافة بكفر الباجور عند مدخل القرية وعند الشئون الاجتماعية والمدارس وطريق 98 قرية سنجلف وتم تجميع 6 أطنان قمامة.

وبالوحدة المحلية بفيشا الصغرى تم متابعة أعمال النظافة بفيشا الصغري ورفع 8 أطنان قمامة ونقلهم إلى المقلب.

وبالوحدة المحلية بمشيرف تم اليوم رفع 30 طنا من نواتج التطهير الموجود على جانب الطريق الأسفلت المؤدى من قرية مشيرف حتى مسجد الخضر والخاص بترعة العشرين وذلك بسيارات ولودر وعمال الوحدة وتم استخدامه لردم بعض البؤر التى بها مياه جوفية بمشيرف.

وأكد المرسى، أنه تم متابعة انفجار خط مياه بقرية مشيرف أمام الكنيسة وتم استدعاء العاملين بشبكة المياه وتم عمل اللازم وتم الإصلاح، ومتابعة رفع المياه من داخل غرفة المحبس المؤدى لخط الانفجار وتطورها.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية، تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، و غلق 5 آلاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 آلاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.