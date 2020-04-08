اليوم السابع
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رئيس مجلس السيادة من الحدود السودانية الإثيوبية: لن نسمح بالتعدى على أراضينا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:34 م
رئيس مجلس السيادة من الحدود السودانية الإثيوبية: لن نسمح بالتعدى على أراضينا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم أ ش أ

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قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، "لن نسمح بالتعدى على أراضينا".

وأطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، على الأوضاع الأمنية بولاية القضارف (شرق السودان)، وشدد من منطقة دوكة، المتاخمة ، على أنه لا تراجع عن حماية حدود السودان.

وتفقد البرهان قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة على الحدود الشرقية بعدد من المواقع، ورافقه كل من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة السودانية لحماية البلاد وحراسة حدودها وعدم التراجع عن ذلك، مضيفا: "هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان فى كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذى لن تفرط فيه أبدا".

وأوضح أن السودان يمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع فى بناء الوطن الأمن المستقر، مشيدا بالروح المعنوية العالية والجاهزية التى تتمتع بها القوات المسلحة.

وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، والوفد المرافق له بقيادة الفرقة الثانية مشاة فى ولاية القضارف، وقيادة اللواء السادس مشاة فى منطقة دوكة الحدودية، عرضا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الشهر الماضى أن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية، وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.

 


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