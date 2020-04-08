اليوم السابع
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رئيس جنوب أفريقيا يعاقب وزيرة خالفت إجراءات العزل وتناولت الغداء بالخارج

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:49 م
رئيس جنوب أفريقيا يعاقب وزيرة خالفت إجراءات العزل وتناولت الغداء بالخارج سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا
جوهانسبرج (رويترز)

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قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، اليوم الأربعاء، منح وزيرة الاتصالات "اجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحى العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.

 

واتخذ رامابوسا هذا الإجراء بعد ظهور صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني-ابراهامز على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الغداء مما أثار غضب المواطنين القابعين فى منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما بدأت فى 27 مارس لكبح تفشى فيروس كورونا.

 

ووفق الضوابط المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا للضرورة مثل شراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 17 ألف شخص خلال الأيام القليلة الأولى للعزل العام معظمهم لانتهاك الضوابط.

 

وقالت كوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامابوسا "يؤمن الرئيس بأن لا أحد فوق القانون، بما فى ذلك الوزراء. يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح فى هذا الوضع شديد الخطورة".

 

واعتذرت الوزيرة فى تسجيل مصور نشر على تويتر، وقالت "أود أن اعبر عن أسفى ... للمجتمع بأكمله لانتهاكى ضوابط العزل العام التى وضعت لمكافحة انتشار كوفيد-19".

 

وأضافت "نادمة على ما حدث، وأقدم كامل اعتذاري"، ولم تكن وزيرة الاتصالات فى جنوب أفريقيا أول مسؤولة حكومية عالميا تنتهك ضوابط العزل العام إذ سبقها وزير الصحة فى نيوزيلندا ديفيد كلارك الذى اصطحب أسرته إلى الشاطئ أثناء العزل العام هناك، كما استقالت كبيرة الأطباء فى اسكتلندا بعد انتهاكها العزل العام وزيارتها منزلها الثاني.

 

 


جنوب أفريقيا

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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