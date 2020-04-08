اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان :حديث الرئيس السيسى كشف احترافية الدولة فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:20 ص
رئيس جامعة حلوان :حديث الرئيس السيسى كشف احترافية الدولة فى مواجهة كورونا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده  عقب تفقده لجاهزية أفراد ومعدات القوات المسلحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى بعث فيها رسائل طمأنة للشعب المصرى فى ظل هذا الظرف الدقيق الذى يمر به العالم.
 
وأكد رئيس جامعة حلوان فى بيان للجامعة، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية والوعى، وحملت النصح والدعم للمصريين و كشفت عن إنسانية و احترافية القيادة السياسية و مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة فضلا عن طمأنة المواطنين و التأكيد على مساندة أبناء القطاع الخاص والحكومى  لأصحاب العمالة المؤقتة، وكذلك العمل على دفع عجلة الاقتصاد و التنمية.
 
كما أعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لدور القوات المسلحة المصرية فى التعامل مع الأزمة ومعاونة القطاع المدني فى أعمال التطهير والتعقيم، وإنتاج المطهرات وتصنيع الملابس الواقية، وتجهيز المستشفيات الميدانية العسكرية.
 
على جانب آخر، كانت كلية التمريض بجامعة حلوان، نظمت برنامجا تدريبيا لرفع الوعى لدى تمريض الامتياز عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى و طرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إلى  أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى  الفريق الصحى والمساعدة فى تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ،فى  ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين. 
 
وأوضحت  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الأمتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى .


 


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

كورونا

السيسى

ماجد نجم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

الصحة الإسرائيلية : 71 حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين لـ9404

الصحة الإسرائيلية : 71 حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين لـ9404

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة