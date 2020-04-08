رئيس جامعة حلوان :حديث الرئيس السيسى كشف احترافية الدولة فى مواجهة كورونا

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تفقده لجاهزية أفراد ومعدات القوات المسلحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى بعث فيها رسائل طمأنة للشعب المصرى فى ظل هذا الظرف الدقيق الذى يمر به العالم.

وأكد رئيس جامعة حلوان فى بيان للجامعة، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية والوعى، وحملت النصح والدعم للمصريين و كشفت عن إنسانية و احترافية القيادة السياسية و مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة فضلا عن طمأنة المواطنين و التأكيد على مساندة أبناء القطاع الخاص والحكومى لأصحاب العمالة المؤقتة، وكذلك العمل على دفع عجلة الاقتصاد و التنمية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لدور القوات المسلحة المصرية فى التعامل مع الأزمة ومعاونة القطاع المدني فى أعمال التطهير والتعقيم، وإنتاج المطهرات وتصنيع الملابس الواقية، وتجهيز المستشفيات الميدانية العسكرية.

على جانب آخر، كانت كلية التمريض بجامعة حلوان، نظمت برنامجا تدريبيا لرفع الوعى لدى تمريض الامتياز عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى و طرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إلى أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى الفريق الصحى والمساعدة فى تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ،فى ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الأمتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى .