رئيس جامعة القناة: ملتزمون بخطة الدولة لمواجهة كورونا بالتعليم عن بعد

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على الالتزام بخطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة طلاب وطالبات الجامعة، من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أنها تتابع سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد بشكل يومي من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرانس بالكليات لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.

وتواصلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، مع أساتذة الكليات الأدبية للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم سواء فى عرض ورفع المحتوى التعليمى للطلاب، أو فى طرق التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه شدد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب على ضرورة متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ حيث قام بتشكيل لجنة مهمتها متابعة وصول المقررات الدراسية، والمادة العلمية للطلاب، مع قياس تفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس.

كانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس أكدت على ضرورة الالتزام التام من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجداول المعلنه للطلاب لضمان مشاهدة جميع الطلاب للمحاضرة.

جاء ذلك خلال اجتماعها عبر الفيديو كونفرنس مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمصرية الصينية والعلوم والزراعة و الطب البيطرى والحاسبات والمعلومات وذلك فى متابعتها اليومية لسير العمل بمنظومة التعليم عن بعد.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس، على ضرورة تفعيل العمل ببرنامج الموديل Moodle لكونه أحد أنظمة إدارة المحتوي التعليمى فهو النظام يقوم بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدى إلى الإلكترونى، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الاستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلى من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.