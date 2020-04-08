اليوم السابع
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رئيس بلدية لندن: بريطانيا بعيدة تماما عن رفع قيود كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:29 ص
رئيس بلدية لندن: بريطانيا بعيدة تماما عن رفع قيود كورونا صادق خان رئيس بلدية لندن
رويترز

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قال صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ما زالت بعيدة تماما عن رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إذ أنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس إنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

وقال خان ردا على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين "أعتقد أننا بعيدون تماما عن رفع إجراءات العزل العام".

وأضاف "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".

 


رئيس بلدية لندن

كورونا

بريطانيا

فيروس كورونا

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