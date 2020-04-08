ديلى تليجراف: يجب محاسبة قطر لإثبات أن الفساد فى الفيفا غير مثمر

كتبت رباب فتحى

طالب الكاتب الصحفي البريطاني بول هايوارد فى مقال في جريدة "ديلي تليجراف" بضرورة توقيع عقوبات على كل من روسيا وقطر على خلفية الاتهامات الأخيرة الموجهة للدولتين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم رشاوى للفيفا من أجل الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022.

وأشار الكاتب إلى أنه يجب محاسبة روسيا وقطر لإثبات أن الفساد في الفيفا غير مثمر، موضحا أن المحاكمة الأمريكية قد تسفر على توقيع عقوبات على أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا ولكن ماذا عن الدول التي قدمت رشاوي. حسب هايوارد: "يجب على روسيا وقطر - وليس فقط محتالو الفيفا - دفع ثمن فضيحة تقديم عطاءات كأس العالم".

وحسب الكاتب فإن فرض عقوبات على قطر وروسيا سوف يضع حد لمثل هذه الممارسات ويدفع الدول إلى إدراك أنها لا يمكن لها أن تفلت من العقاب.

جدير بالذكر أن لائحة اتهام جديدة لمحكمة في الولايات المتحدة ذكرت أن الرؤساء التنفيذيين في الفيفا تلقوا رشاوى مقابل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2018 و 2022 على التوالي، حسبما أفادت عدد من التقارير الصحفية العالمية.

وقد اتهم الإدعاء الأمريكي بشكل صريح، يوم الاثنين الماضي، العديد من المسؤولين التنفيذيين في الفيفا بتلقي رشاوى لإعطاء كأس العالم إلى روسيا وقطر. وعلى وجه التحديد، يُزعم أن البرازيلي ريكاردو تيكسيرا ونيكولاس ليوز من باراجواي تلقوا رشاوى للتصويت لصالح قطر، في حين صوت جاك وارنر من ترينيداد وتوباجو ورفائيل سالجويرو من جواتيمالا لصالح روسيا.